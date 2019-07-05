У червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд

У червні міжнародні резерви, за попередніми даними, збільшилися на 6,4% до 20,6 млрд доларів.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nСтаном на 1 липня 2019 міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 20 638,900 млн доларів (в еквіваленті).\r\nУ червні вони зросли на 6,4% завдяки, насамперед, розміщення урядом єврооблігацій і купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку.\r\nЗагалом динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: по-перше, операції уряду щодо управління державним боргом.\r\nТак, у червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики склали 1 612,4 млн доларів, зокрема від розміщення єврооблігацій отримано 1 млрд євро, від ОВДП – 325,8 млн доларів і 148,0 млн євро.\r\nЧастина цих надходжень була спрямована на обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.\r\nЗагальна сума таких виплат становила 952,4 млн доларів (в еквіваленті).\r\nЗ них 773,6 млн доларів сплачено за ОВДП.\r\nПлатежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду становили 157,5 млн доларів.\r\nІнші кошти спрямовані на виконання інших зобов'язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.\r\nТакож спостерігалася сприятлива ситуація на валютному ринку внаслідок збереження позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, помірних обсягів імпорту і припливу іноземного капіталу в державні цінні папери, номіновані у гривні.\r\nЦі фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів.\r\nЗокрема, 183,0 млн. доларів було куплено під час здійснення інтервенцій шляхом запиту найкращого курсу і 139,3 млн доларів - за єдиним курсом.\r\nІнтервенцій з продажу валюти Національний банк протягом місяця не проводив.\r\nСтаном на 1 липня 2019 обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк України поліпшив прогноз міжнародних резервів з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів в 2019 році.\r\nСтаном на травень, чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів\r\n