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05 липня 2019, пʼятниця, 16:51 19
Економіка 2019-07-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
У червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд

У червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд

НБУ
НБУ

У червні міжнародні резерви, за попередніми даними, збільшилися на 6,4% до 20,6 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 липня 2019 міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 20 638,900 млн доларів (в еквіваленті).

У червні вони зросли на 6,4% завдяки, насамперед, розміщення урядом єврооблігацій і купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Загалом динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: по-перше, операції уряду щодо управління державним боргом.

Так, у червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики склали 1 612,4 млн доларів, зокрема від розміщення єврооблігацій отримано 1 млрд євро, від ОВДП – 325,8 млн доларів і 148,0 млн євро.

Частина цих надходжень була спрямована на обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Загальна сума таких виплат становила 952,4 млн доларів (в еквіваленті).

З них 773,6 млн доларів сплачено за ОВДП.

Платежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду становили 157,5 млн доларів.

Інші кошти спрямовані на виконання інших зобов'язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Також спостерігалася сприятлива ситуація на валютному ринку внаслідок збереження позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, помірних обсягів імпорту і припливу іноземного капіталу в державні цінні папери, номіновані у гривні.

Ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів.

Зокрема, 183,0 млн. доларів було куплено під час здійснення інтервенцій шляхом запиту найкращого курсу і 139,3 млн доларів - за єдиним курсом.

Інтервенцій з продажу валюти Національний банк протягом місяця не проводив.

Станом на 1 липня 2019 обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк України поліпшив прогноз міжнародних резервів з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів в 2019 році.

Станом на травень, чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів

 

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