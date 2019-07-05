Парубій хоче, щоб нова Рада голосувала сенсорною кнопкою

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує на запуск сенсорних кнопок для голосування, встановлених ще в 2008 році, в Раді до чергової сесії.\r\nПро це він сказав на підсумковій прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Враховуючи, що ми не встигнемо зробити до осені масштабну електронну картку, минулого тижня я дав доручення апарату розглянути можливість введення хоча б сенсорної кнопки. Перепрограмувати, знайти механізм, знайти спосіб", - сказав він.\r\nЗа його словами, для цього фахівцям необхідно кілька тижнів попрацювати в сесійній залі після завершення пленарних засідань - після 12 липня.\r\n"Я не можу стверджувати, коли буде засідання нової верховної Ради, але це буде не раніше 10 серпня, тому що підрахунок голосів буде 10 днів. Для апарату є час з 11 липня як мінімум до 10 серпня опрацювати програмне забезпечення та запровадити сенсорну кнопку", - сказав він.\r\nПарубій сподівається, що наступна каденція парламенту буде працювати з сенсорною кнопкою, якщо система буде працюватиме якісно.\r\nТака кнопка позбавить депутатів можливості кнопкодавити, за що їх хоче штрафувати Президент Володимир Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на робоче місце депутата в Раді планували вбудувати кольорові планшети для голосування.\r\nРаніше журналісти назвали головних прогульників серед депутатів.