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05 липня 2019, пʼятниця, 14:25 12
Політика 2019-07-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
Бубка спростовує звинувачення в отриманні $1,5 млн хабара

Бубка спростовує звинувачення в отриманні $1,5 млн хабара

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Сергій Бубка спростовує звинувачення колишнього губернатора Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Сержіу Кабрала в отриманні 1,5 млн доларів хабара.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який наразі відбуває тривалий термін за корупцію", - написав глава НОК.

Бубка також зазначив, що екс-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламін Діак ніколи не зв'язувався з ним з приводу голосування на виборах за столицю Олімпіади-2016.

"Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його пояснити звинувачення пана Кабрала, який у своїх свідченнях помилково стверджує, що г-н Діак міг забезпечити мій голос", - написав він.

Бубка також додав, що проінструктує своїх адвокатів використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні законні засоби і зберегти всі його права.

Як повідомляли Українські Новини, колишній губернатор Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Серхіо Кабрал звинувачує президента Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергія Бубку та інших керівників Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в отриманні хабара 1,5 млн доларів.

Раніше, в 2016 Бубку переобрали членом виконкому МОК.


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