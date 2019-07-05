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05 июля 2019, пятница, 12:00 68
Спорт 2019-07-05T12:01:00+03:00
Українські Новини
Скандал в МОК: Бубку обвинили в получении взятки $1,5 млн

Скандал в МОК: Бубку обвинили в получении взятки $1,5 млн

МОК. Фото: Nizar Kerken
МОК. Фото: Nizar Kerken

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро (Бразилия) Серхио Кабрал обвиняет президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубку и других руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) в получении взятки 1,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении испанского издания Marca, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабрал дал показания Федеральному уголовному суду Бразилии.

В своих показаниях он сообщил суду, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (его председателем был бельгиец Жак Рогге) для того, чтобы Рио-де-Жанейро было избрано столицей летних Олимпийских игр в 2016 году.

Бывший губернатор заявил, что предоставил 1,5 миллиона долларов бывшему президенту Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламине Диак в обмен на 5 или 6 голосов за кандидатуру Рио.

Кабрал также сказал, что и мэр Рио Эдуардо Паес и президент Бразилии Лула да Силва были осведомлены о скупке голосов.

Кроме того, экс-губернатор сказал суду, что среди членов МОК, продавших свои голоса, были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Как сообщали Українськi Новини, 52-летний Бубка занимает должность президента НОКа с июня 2005 года.

Бубка является членом МОК с 1999 года, входит в состав исполкома с 2000 года.

В 2016 его переризбрали членом исполкома МОК. 

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