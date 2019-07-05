Скандал в МОК: Бубку обвинили в получении взятки $1,5 млн

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро (Бразилия) Серхио Кабрал обвиняет президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубку и других руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) в получении взятки 1,5 млн долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении испанского издания Marca, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Кабрал дал показания Федеральному уголовному суду Бразилии.\r\nВ своих показаниях он сообщил суду, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (его председателем был бельгиец Жак Рогге) для того, чтобы Рио-де-Жанейро было избрано столицей летних Олимпийских игр в 2016 году.\r\nБывший губернатор заявил, что предоставил 1,5 миллиона долларов бывшему президенту Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламине Диак в обмен на 5 или 6 голосов за кандидатуру Рио.\r\nКабрал также сказал, что и мэр Рио Эдуардо Паес и президент Бразилии Лула да Силва были осведомлены о скупке голосов.\r\nКроме того, экс-губернатор сказал суду, что среди членов МОК, продавших свои голоса, были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 52-летний Бубка занимает должность президента НОКа с июня 2005 года.\r\nБубка является членом МОК с 1999 года, входит в состав исполкома с 2000 года.\r\nВ 2016 его переризбрали членом исполкома МОК.