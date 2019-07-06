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06 липня 2019, субота, 07:30 14
Lifestyle 2019-07-06T08:00:01+03:00
Українські Новини
Європа активно закуповує українську цибулю через аномальну спеку

Європа активно закуповує українську цибулю через аномальну спеку

Цибуля. Фото: pixabay
Цибуля. Фото: pixabay

Цей рік для цибулі був дуже мінливим. Ціни то підвищувалися на 350%, то падали. На початку липня вони знову підвищилися. Одна з причин - це стабільно зростаючий попит в країнах ЄС. Про це повідомляє info.shuvar.

Урожай ранньої цибулі в країнах ЄС потерпає від аномальної спеки, запаси цибулі з 2018 року мізерні. Україна - найближчий постачальник цибулі для цього регіону.

Станом на 4 липня 2019 року в господарствах Півдня рання цибуля експортної якості тільки на цьому тижні подорожчала в межах 15-20%, сьогодні українські фермери її пропонують за 6,0-6,5 грн/кг. Найбільші обсяги української цибулі скуповують Польща, Чехія, Румунія та Молдова.

На внутрішньому ринку цибуля продається не так активно, як на експорт, але ціни в Україні теж ростуть. Крім зовнішнього попиту подорожчання обумовлене сезонним фактором: збір розсадної цибулі закінчується, а перша рання посівна цибуля з'явиться на ринку не раніше ніж через тиждень.

За даними "Інфо-Шувар" цибуля на ринку "Нежданий" коштує від 6,5-7,5 грн/кг, на ОРСП "Шувар" цибуля пропонується по 7,5-9 грн/кг. На ринку Польщі рання цибуля коштує 0,40-0,45 EUR/кг.

Рік тому цибуля в Україні коштувала мінімум в 1,5 рази дешевше.

Нагадаємо, раніше на чверть подорожчав борщовий набір.

Після подорожчання цибулі, Супрун відмовляла її їсти.

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