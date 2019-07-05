Зеленський звільнив заступника голови та 2 уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови та 2 уповноважених Антимонопольного комітету (АМКУ).\r\nПро це йдеться у відповідних указах Президента, передають Українські Новини.\r\nУказом №484\/2019 було звільнено заступникп голови АМКУ Андрія Вовка.\r\nТакож указами №№ 485\/2019 і 486\/2019 було звільнено уповноважених АМКУ Валерія Полюховича і Агію Загребельську.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.\r\nТакож Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.