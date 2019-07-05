Зеленський звільнив заступника голови та 2 уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови та 2 уповноважених Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це йдеться у відповідних указах Президента, передають Українські Новини.

Указом №484/2019 було звільнено заступникп голови АМКУ Андрія Вовка.

Також указами №№ 485/2019 і 486/2019 було звільнено уповноважених АМКУ Валерія Полюховича і Агію Загребельську.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.

Також Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.