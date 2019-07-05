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05 липня 2019, пʼятниця, 13:44 6
Події 2019-07-05T13:51:36+03:00
Українські Новини
Під Києвом горять торф'яники

Під Києвом горять торф'яники

Пожежа на торф'яниках під Києвом. Фото: ДСНС
Пожежа на торф'яниках під Києвом. Фото: ДСНС

Сьогодні, 5 липня, у Київській області сталося загоряння торфу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Київській області.

Так, повідомляється, що 5 липня, о 09:10 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння торфу. До місця виклику були направлені чергові караули 21-ї та 56-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари та сільських пожежних с. Светильня. По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання торфу на площі 1,2 га.

Наголошується, що всю попередню добу броварські рятувальники гасили в цьому місті траву у важкодоступних місцях. Саме це і спровокувало виникнення торф'яної пожежі.

Пожежа на торфовищах під Києвом. Фото: ДержнсПожежа на торф'яниках під Києвом. Фото: ДСНС

Також з цього приводу відбулося позачергове засідання районної комісії ТЕБ та НС. Головне питання, що потребує вирішення, - це необхідність часткового залучення матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Адже болотиста місцевість унеможливлює потрапляння до кожного з вогнищ займання і додає труднощів працівникам ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні сталася пожежа.

Також пожежа, що сталася 3 липня, в замінованому лісі в Луганській області була локалізована о 12:30 на площі 4,8 га і ліквідована 4 липня.

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