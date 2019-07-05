За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США, - Портнов

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов заявив, що екс-президент України Петро Порошенко зняв у своєму банку 34 млн доларів США готівкою, тобто близько 340 кілограм стодоларових купюр.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"В період травня-червня 2019 року кошти фізичних осіб в Міжнародному інвестиційному банку, що належить Порошенку, різко зменшилися на 799,9 млн гривень", - написав він.

В результаті більш глибокого вивчення питання і контакту з банківськими чиновниками виявилося, в період інавгурації нового Президента, з 17-го по 21-е травня Порошенко зняв з рахунку в цьому банку три рази по одному мільйону доларів США готівкою.

"Те ж саме Порошенко зробив і 22,23,24,27,28,30,31 травня, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 і 18 червня, знімаючи рівні суми від одного до двох мільйонів доларів США на кожен сеанс. У загальному підсумку фігурант за місяць зняв 34 млн доларів США готівкою, тобто близько 340 кілограм стодоларових купюр", - стверджує Портнов.

За його словами, за даним фактом ДБР було зареєстровано клопотання з конкретними фактами та датами.

"Ми плануємо довести, що ці гроші були вкрадені у держави і відмиті в офшорах. Тепер слідство має також вивчити, куди ці гроші пішли - просто сховав в інше місце, рятуючи їх від майбутнього арешту або на підкуп виборців, фінансування мітингів і зміст підконтрольних ЗМІ та порохоботів", - написав юрист.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше Портнов зареєстрував у ДБР 5 заяв на Петра Порошенка, в яких він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу. Також Порошенко звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.