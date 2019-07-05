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05 июля 2019, пятница, 12:42 521
Президент 2019-07-05T12:42:17+03:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский поедет в Краматорск, чтобы представить нового губернатора Донецкой области

Сегодня Зеленский поедет в Краматорск, чтобы представить нового губернатора Донецкой области

Президент Владимир Зеленский посетит Краматорск в пятницу для представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.

"Сегодня с рабочим визитом область посетит Президент Украины. В планах - представление нового главы ОГА в Краматорске", - сообщил представитель пресс-службы.

После этого глава государства намерен возложить цветы к памятнику погибшим воинам АТО между Краматорском и Славянском. 

Как сообщали Українські Новини, кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь.

Ранее Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.

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