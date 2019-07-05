Сегодня Зеленский поедет в Краматорск, чтобы представить нового губернатора Донецкой области

Президент Владимир Зеленский посетит Краматорск в пятницу для представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.\r\n"Сегодня с рабочим визитом область посетит Президент Украины. В планах - представление нового главы ОГА в Краматорске", - сообщил представитель пресс-службы.\r\nПосле этого глава государства намерен возложить цветы к памятнику погибшим воинам АТО между Краматорском и Славянском. \r\nКак сообщали Українські Новини, кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь.\r\nРанее Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.