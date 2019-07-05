підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 12:42 38
Президент 2019-07-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський поїде в Краматорськ, щоб представити нового губернатора Донецької області

Сьогодні Зеленський поїде в Краматорськ, щоб представити нового губернатора Донецької області

Президент Володимир Зеленський відвідає Краматорськ у п'ятницю для представлення нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Донецької ОДА.

"Сьогодні з робочим візитом область відвідає Президент України. У планах - представлення нового голови ОДА у Краматорську", - повідомив представник прес-служби.

Після цього глава держави має намір покласти квіти до пам'ятника загиблим воїнам АТО між Краматорськом і Слов'янськом.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і матдопомогу.

Раніше Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Більше новин про: Володимир Зеленський Донецька ОДА

Архів
Новини
Суд в Англії "заморозив" $145 млн дивідендів Nord Stream час їх виплати "Газпрому" 14:12
НАЗК склало протокол про корупцію керівника секретаріату ВРП Пушкара 14:10
Призупинення дії тарифів на послуги "Укренерго" - диверсія проти нового ринку електроенергії, - Корольчук 13:55
Пожежа на торф'яниках під Києвом. Фото: ДСНС
Під Києвом горять торф'яники 13:44
За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США, - Портнов 13:35
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Депутат запропонував ліквідувати обласні адміністрації та вибирати губернаторів 14:28
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok