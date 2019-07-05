Сьогодні Зеленський поїде в Краматорськ, щоб представити нового губернатора Донецької області

Президент Володимир Зеленський відвідає Краматорськ у п'ятницю для представлення нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Донецької ОДА.\r\n"Сьогодні з робочим візитом область відвідає Президент України. У планах - представлення нового голови ОДА у Краматорську", - повідомив представник прес-служби.\r\nПісля цього глава держави має намір покласти квіти до пам'ятника загиблим воїнам АТО між Краматорськом і Слов'янськом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і матдопомогу.\r\nРаніше Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.