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05 липня 2019, пʼятниця, 11:55 28
Політика 2019-07-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук назвав російську армію другою найсильнішою у світі

Вакарчук назвав російську армію другою найсильнішою у світі

Кандидат у депутати Верховної Ради, голова партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав російську армію другою найсильнішою у світі. Про це Вакарчук заявив в інтерв'ю програмі "Ньюзрум" виробництва Радіо Свобода.

Так, на питання журналіста про те, прихильником якого шляху деокупації Криму - дипломатичного або військового, - є Вакарчук, він відповів:

"У нас на півночі сусід, політичне керівництво якого не сприймає саму ідею існування незалежної держави Україна. По всіх їх діях це видно. Як мінімум, вони не сприймають ідею успішної держави Україна. Тому, якщо ви думаєте, що вони будуть спокійно, маючи другу найсильнішу армію в світі дивитися, як ми військовим способом щось там звільняємо ... мені здається, той, хто про це говорить, або наївний, або свідомий провокатор", - сказав Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, у кандидата в Раду від "Голосу" Різаненка знайшли бізнес в Криму, той відхрестився від звинувачень.

Раніше Вакарчук не зміг відповісти на питання Тимошенко, які тарифи на газ для населення.

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