РГК закликає НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу

Регіональна газова компанія (РГК) закликає Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) доопрацювати чинну Методику розрахунку тарифу на розподіл газу, з огляду на фактичне використання існуючих потужностей (фактичне споживання природного газу)

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

При цьому, згідно з повідомленням, споживачі повинні оплачувати лише надані їм послуги з розподілу газу.

"РГК вітає кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу, зокрема використання потужності (здатності системи пропускати певну кількість газу). Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дадуть операторам ГРС можливість чітко спрогнозувати свої доходи і витрати. Але сам розрахунок тарифу потребує доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

РГК пропонує дати споживачам можливість платити за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено чинною методикою.

РГК вважає, що оптимальною для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій враховано заявлену ​​потужність, так з 1 травня 2019 саме таку модель застосовано в тарифі "Укртрансгазу", а з 1 серпня тариф на основі заявленої потужності буде діяти також для послуг зберігання газу в ПСГ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.

НКРЕКП обіцяло переглянути тарифи для облгазів до кінця червня.