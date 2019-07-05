РГК закликає НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу

Регіональна газова компанія (РГК) закликає Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) доопрацювати чинну Методику розрахунку тарифу на розподіл газу, з огляду на фактичне використання існуючих потужностей (фактичне споживання природного газу)\r\nПро це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.\r\nПри цьому, згідно з повідомленням, споживачі повинні оплачувати лише надані їм послуги з розподілу газу.\r\n"РГК вітає кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу, зокрема використання потужності (здатності системи пропускати певну кількість газу). Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дадуть операторам ГРС можливість чітко спрогнозувати свої доходи і витрати. Але сам розрахунок тарифу потребує доопрацювання", - йдеться в повідомленні.\r\nРГК пропонує дати споживачам можливість платити за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено чинною методикою.\r\nРГК вважає, що оптимальною для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій враховано заявлену потужність, так з 1 травня 2019 саме таку модель застосовано в тарифі "Укртрансгазу", а з 1 серпня тариф на основі заявленої потужності буде діяти також для послуг зберігання газу в ПСГ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.\r\nНКРЕКП обіцяло переглянути тарифи для облгазів до кінця червня.