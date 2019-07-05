Голова Ради суддів Ткачук достроково склав повноваження

Голова Ради суддів Олег Ткачук, який раніше заявив про тиск Адміністрації Президента, достроково склав повноваження.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Ради, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що в п'ятницю, 5 липня, розпочалося позачергове засідання Ради суддів.\r\nНа ньому Ткачук заявив про складання повноважень у зв'язку з участю у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду.\r\n"Щоб уникнути питань про наявність конфлікту інтересів, оскільки саме Рада суддів України відповідальна за проведення конкурсу на посаду судді Конституційного Суду. На час проведення конкурсу я складаю з себе повноваження Голови Ради суддів і припиняю участь у засіданнях РСУ до закінчення конкурсу", - сказав він.\r\nТкачук зазначив, що орган суддівського самоврядування здатний самостійно вирішити будь-які питання, що стосуються розвитку суддівського самоврядування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 червня голова Ткачук заявив про тиск працівників Адміністрації (Офісу) Президента Володимира Зеленського на суддів і подав відповідну заяву в правоохоронні органи.\r\nЗокрема, він звинуватив заступника голови Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему у зв'язку з проведенням зустрічі 19 червня з заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко. Рябошапка відкинув усі звинувачення і заявив, що подасть у суд на Ткачука.\r\n