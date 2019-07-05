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05 липня 2019, пʼятниця, 11:39 21
Судова влада 2019-07-05T13:30:03+03:00
Українські Новини
Голова Ради суддів Ткачук достроково склав повноваження

Голова Ради суддів Ткачук достроково склав повноваження

Олег Ткачук. Фото: ukrreporter.com.ua
Олег Ткачук. Фото: ukrreporter.com.ua

Голова Ради суддів Олег Ткачук, який раніше заявив про тиск Адміністрації Президента, достроково склав повноваження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що в п'ятницю, 5 липня, розпочалося позачергове засідання Ради суддів.

На ньому Ткачук заявив про складання повноважень у зв'язку з участю у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду.

"Щоб уникнути питань про наявність конфлікту інтересів, оскільки саме Рада суддів України відповідальна за проведення конкурсу на посаду судді Конституційного Суду. На час проведення конкурсу я складаю з себе повноваження Голови Ради суддів і припиняю участь у засіданнях РСУ до закінчення конкурсу", - сказав він.

Ткачук зазначив, що орган суддівського самоврядування здатний самостійно вирішити будь-які питання, що стосуються розвитку суддівського самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня голова Ткачук заявив про тиск працівників Адміністрації (Офісу) Президента Володимира Зеленського на суддів і подав відповідну заяву в правоохоронні органи.

Зокрема, він звинуватив заступника голови Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему у зв'язку з проведенням зустрічі 19 червня з заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко. Рябошапка відкинув усі звинувачення і заявив, що подасть у суд на Ткачука.

 

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