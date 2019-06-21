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21 июня 2019, пятница, 18:37 683
Судебная власть 2019-06-21T18:52:08+03:00
Українські Новини
Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении Администрации Президента

Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении Администрации Президента

Олег Ткачук. Фото: ukrreporter.com.ua
Олег Ткачук. Фото: ukrreporter.com.ua

Глава Совета судей Украины и судья Верховного суда Олег Ткачук обвинил Администрацию Президента (АП) в попытках сорвать заседание Совета, намеченное на 21 июня. По словам Олега Ткачука, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится в заявлении Ткачука, опубликованном пресс-службой Совета судей.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей", - сказано в заявлении.

По мнению Ткачука, действия представителей, АП не согласуются с принципами демократии, свидетельствуют о реальной угрозе для судебной власти и являются прецедентом. Глава Совета судей также уточнил, что намерения АП влиять на судебную власть были выражены публично заместителем главы АП Русланом Рябошапкой.

"Попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, было продемонстрировано 19 июня 2019 во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации Президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - заявил Ткачук.

Глава Совета судей охарактеризовал происходящее как "попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть". А также призвал Президента и руководителей правоохранительных органов срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

"В связи с этим считаю своим гражданским и судейским долгом обратиться к Президенту Украины, генеральному прокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием принятия срочных, неотложных мер с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности", - подчеркнул Ткачук.

Кроме того, глава Совета судей обратился к СМИ, общественным организациям и международными правовым институтам, подчеркнув, что от их позиции зависит правовое и социальное развитие государства.

"Все средства массовой информации, общественные организации, граждане Украины и международные учреждения, занимающиеся вопросами судебной реформы, прошу обратить внимание на проблему, возникшую в обществе, и стать на защиту демократии и судебной власти, как ее составной части. От вашей воли, от ваших действий и устремлений зависит будет ли наше государство развиваться как правовое и социальное", - отметил глава Совета судей.

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