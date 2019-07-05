підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 11:40 35
Силові структури 2019-07-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Проект "Стіна": загублена флешка з секретною інформацією про облаштування кордону з Росією

Проект "Стіна": загублена флешка з секретною інформацією про облаштування кордону з Росією

Проект
Проект "Стіна". Фото: Держприкордонслужби

Служба безпеки України почала розслідувати втрату документа з секретною інформацією щодо інженерно-технічного облаштування кордону з Росією (проект "Стіна").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 11 січня поточного року СБУ розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 329 (втрата документів, що містять держтаємницю) Кримінального кодексу.

Підставою для відкриття справи стало те, що у невстановлений час директор ТОВ "Каунт Груп" Олексій Пегасин втратив ввірені йому матеріальні носії секретної інформації з грифом "секретно".

Дана фірма є підрядником будівельних робіт при реалізації проекту "Стіна".

Встановлено, що втрачений документ під назвою "Робочий проект "Інженерно-технічне облаштування державного кордону, шифр: 388-21-15-5 (коригування)" існує в 5 примірниках .

Два з них знаходяться у 1-му окремому відділі капітального будівництва Державної прикордонної служби, ще 2 примірники перебували у володінні директора "Каунт Груп", а 1 примірник знаходиться у проектному інституті СБУ.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в суд справу про розкрадання 40,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").

Більше новин про: Кордон з Росією Проект "Стіна" держтаємниця

Архів
Новини
Суд в Англії "заморозив" $145 млн дивідендів Nord Stream час їх виплати "Газпрому" 14:12
НАЗК склало протокол про корупцію керівника секретаріату ВРП Пушкара 14:10
Призупинення дії тарифів на послуги "Укренерго" - диверсія проти нового ринку електроенергії, - Корольчук 13:55
Пожежа на торф'яниках під Києвом. Фото: ДСНС
Під Києвом горять торф'яники 13:44
За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США, - Портнов 13:35
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Депутат запропонував ліквідувати обласні адміністрації та вибирати губернаторів 14:28
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok