Проект "Стіна": загублена флешка з секретною інформацією про облаштування кордону з Росією

Служба безпеки України почала розслідувати втрату документа з секретною інформацією щодо інженерно-технічного облаштування кордону з Росією (проект "Стіна").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 11 січня поточного року СБУ розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 329 (втрата документів, що містять держтаємницю) Кримінального кодексу.

Підставою для відкриття справи стало те, що у невстановлений час директор ТОВ "Каунт Груп" Олексій Пегасин втратив ввірені йому матеріальні носії секретної інформації з грифом "секретно".

Дана фірма є підрядником будівельних робіт при реалізації проекту "Стіна".

Встановлено, що втрачений документ під назвою "Робочий проект "Інженерно-технічне облаштування державного кордону, шифр: 388-21-15-5 (коригування)" існує в 5 примірниках .

Два з них знаходяться у 1-му окремому відділі капітального будівництва Державної прикордонної служби, ще 2 примірники перебували у володінні директора "Каунт Груп", а 1 примірник знаходиться у проектному інституті СБУ.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в суд справу про розкрадання 40,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").