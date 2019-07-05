Глава КС Шаптала вважає підготовку ГПУ підозри екс-судді Вдовиченку тиском на суд

Голова Конституційного Суду Наталія Шаптала вважає підготовку Генеральною прокуратурою підозри колишньому судді КС Сергію Вдовиченко тиском на суд.

Про це йдеться в її заяві, передають Українські Новини.

Шаптала підкреслює, що згідно з положеннями Конституції, суддя КС не може бути притягнутий до відповідальності за голосування у зв'язку з прийняттям судом рішень і наданням їм висновків.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 149 Конституції без згоди Конституційного Суду суддя КС не може бути затриманий або триматися під вартою або арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Зазначається, що за суддями, повноваження яких припинено, зберігається звання судді Конституційного Суду.

Відповідно до частини 8 статті 24 закону україни "Про Конституційний Суд України" КС повинен бути негайно повідомлений про затримання судді.

"На сьогодні до Конституційного Суду України не надходило жодних повідомлень про затримання суддів Конституційного Суду України та не пред'явлено жодних офіційних повідомлень про підозру суддям Конституційного Суду України. Поширення відповідної інформації в період розгляду Конституційним Судом України справ, що викликають суспільний резонанс, розцінюється не інакше, як тиск на голову Конституційного Суду України та Конституційний Суд України в цілому", - сказано в заяві.

Враховуючи зазначене, Шаптала заявляє, що КС буде продовжувати виконувати свої конституційні повноваження незалежно від чергової хвилі неправдивих повідомлень та публікацій у ЗМІ і соціальних мережах, які намагаються дискредитувати і підірвати авторитет як суддів Конституційного Суду, так і суду в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура склала підозру колишньому судді Конституційного Суду у справі про узурпацію влади колишнім Президентом Віктором Януковичем. Трохи пізніше стало відомо, що ГПУ склала підозру колишньому судді Конституційного Суду Сергію Вдовиченко.

Раніше глава КС Шаптала звинуватила Ляшко тиску.