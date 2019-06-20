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20 июня 2019, четверг, 16:25 1632
Судебная власть 2019-06-20T16:25:58+03:00
Українські Новини
Глава КС Шаптала обвинила Ляшко в давлении

Глава КС Шаптала обвинила Ляшко в давлении

Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ
Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

Председатель Конституционного Суда Наталья Шаптала обвиняет главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в давлении.

Об этом говорится в заявлении КС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 19 июня Ляшко заявил, что Шаптала дважды посещала Администрацию Президента Владимира Зеленского в последнее время.

Лидер РП сделал вывод, что КС готовится признать конституционным указ Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов Рады.

Шаптала, в свою очередь, обвиняет Ляшко в клевете и давлении.

Глава Конституционного Суда заявляет, что общалась с Зеленским только во время его инаугурации и во время заседания суда.

"Такие заявления некоторых безответственных политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - сказано в ее заявлении.

По ее мнению, заявления Ляшко носят манипулятивный характер, не соответствуют действительности, направлены на формирование в обществе предвзятого мнения о КС, в частности в контексте рассмотрения им дела о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады.

Как сообщали Українськi Новини, КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.

Тем временем Радикальная партия Ляшко, которая согласно опросам не проходит в Раду, представила свой список кандидатов.

Больше новостей о: Роспуск Рады Конституционный суд Олег Ляшко Наталья Шаптала

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