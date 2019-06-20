Глава КС Шаптала обвинила Ляшко в давлении

Председатель Конституционного Суда Наталья Шаптала обвиняет главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в давлении.\r\nОб этом говорится в заявлении КС, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что 19 июня Ляшко заявил, что Шаптала дважды посещала Администрацию Президента Владимира Зеленского в последнее время.\r\nЛидер РП сделал вывод, что КС готовится признать конституционным указ Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов Рады.\r\nШаптала, в свою очередь, обвиняет Ляшко в клевете и давлении.\r\nГлава Конституционного Суда заявляет, что общалась с Зеленским только во время его инаугурации и во время заседания суда.\r\n"Такие заявления некоторых безответственных политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - сказано в ее заявлении.\r\nПо ее мнению, заявления Ляшко носят манипулятивный характер, не соответствуют действительности, направлены на формирование в обществе предвзятого мнения о КС, в частности в контексте рассмотрения им дела о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.\r\nТем временем Радикальная партия Ляшко, которая согласно опросам не проходит в Раду, представила свой список кандидатов.