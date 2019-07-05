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05 липня 2019, пʼятниця, 10:38 13
Кабмін 2019-07-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Що робитиме Кабмін у п'ятницю: нова комісія, кадрові питання, реформа Податкової та Митниці

Що робитиме Кабмін у п'ятницю: нова комісія, кадрові питання, реформа Податкової та Митниці

Засідання Кабміну
Засідання Кабміну

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю має намір створити офсетний комісію.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.

На засіданні планується затвердити кілька проектів указів Президента, зокрема про День працівника Державної кримінально-виконавчої служби.

Також уряд схвалить правила надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах.

Крім того, в порядку денному питання надання в 2019 році субвенції місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, передислокація військової частини А 1182 Збройних Сил, питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову і митну політику.

Окремо будуть розглянуті кадрові питання та питання з обмеженим доступом.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 12:30.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Гройсман не прийшов на годину запитань до уряду у Верховну Раду.

На минулому засіданні уряд схвалив 8 кандидатур Володимира Зеленського на посади голів обласних державних адміністрацій.

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