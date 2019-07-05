Що робитиме Кабмін у п'ятницю: нова комісія, кадрові питання, реформа Податкової та Митниці

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю має намір створити офсетний комісію.\r\nПро це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.\r\nНа засіданні планується затвердити кілька проектів указів Президента, зокрема про День працівника Державної кримінально-виконавчої служби.\r\nТакож уряд схвалить правила надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах.\r\nКрім того, в порядку денному питання надання в 2019 році субвенції місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, передислокація військової частини А 1182 Збройних Сил, питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову і митну політику.\r\nОкремо будуть розглянуті кадрові питання та питання з обмеженим доступом.\r\nПочаток засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 12:30.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Гройсман не прийшов на годину запитань до уряду у Верховну Раду.\r\nНа минулому засіданні уряд схвалив 8 кандидатур Володимира Зеленського на посади голів обласних державних адміністрацій.