Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Дублика і Олександра Карпенка заступниками голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах №478-479 від 4 липня, передають Українські Новини.

Так, Карпенко звільнений з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях та призначений заступником голови СБУ.

Також заступником голови служби призначений генерал-майор Дублик, який в 2014 -2017 роки був начальником департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, начальником Головного слідчого управління СБУ призначено Богдана Тиводара.

Раніше він був заступником начальника цього управління.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.

Раніше першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.