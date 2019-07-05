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05 липня 2019, пʼятниця, 09:58 11
Нерухомість 2019-07-05T11:30:03+03:00
Українські Новини
За місяць квартири у київських новобудовах здорожчали на 1,4%

За місяць квартири у київських новобудовах здорожчали на 1,4%

У червні порівняно з травнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 1,4%, або на 353 гривні, до 25 768 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку зросла на 8,8%, порівняно з червнем 2018 року - на 4,8%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в червні порівняно з травнем середня ціна знизилася на 0,01% до 19 945 гривень/кв. м, комфорт-класу зросла на 2,4% до 23 935 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна підвищилася на 1,1% до 37 903 гривень/кв. м, а в преміум-класі - знизилася на 0,8% до 56 311 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському районі - 18% від загальної кількості, у Печерському - 14%, Солом'янському, Шевченківському та Дарницькому районах – по 13%.

Менша кількість новобудов пропонувалося в Дніпровському районі - 7%, у Святошинському і Деснянському – по 6%, в Оболонському і Подільському районах – по 5%.

У червні були розпочаті або відновлені продажі квартир у 7 житлових комплексах.

Призупинені або припинені продажі в 4 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, відносно дешеве житло можна придбати в ближньому передмісті Києва.

У 1 кварталі 2019 року в Україні було введено в експлуатацію 2,5 млн кв. м житла.

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