В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5%

В мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,5%, или на 364 гривны, до 25 415 гривен\/кв. м.\r\nОб этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.\r\nС начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 3,4%, по сравнению с маем 2018 года - на 5,8%.\r\nСогласно сообщению, на жилье эконом-класса в мае по сравнению с апрелем средняя цена повысилась на 0,1% до 19 946 гривен\/кв. м, комфорт-класса - на 0,6% до 23 373 гривны\/кв. м.\r\nВ бизнес-классе цена повысилась на 1,2% до 37 487 гривен\/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 1,7% до 56 778 гривен\/кв. м.\r\nТакже сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском и Соломенском – по 14%, в Шевченковском районе – 12%, в Дарницком – 13%.\r\nМеньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском и Деснянском районах – по 5%.\r\nВ мае были начаты или восстановлены продажи квартир в 4 жилкомплексах.\r\nПриостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, риелторы прогнозируют дальнейшее подорожание жилья в новостройках.\r\nТакже эксперт поделился секретами проверки застройщика при покупке квартиры в новострое.