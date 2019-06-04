подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
ONLINE
4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

04 июня 2019, вторник, 09:50 301
Недвижимость 2019-06-04T09:50:02+03:00
Українські Новини
В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5%

В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5%

Жилье в новостройках продолжает дорожать. Фото: Dengi.ua
Жилье в новостройках продолжает дорожать. Фото: Dengi.ua

В мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,5%, или на 364 гривны, до 25 415 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 3,4%, по сравнению с маем 2018 года - на 5,8%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в мае по сравнению с апрелем средняя цена повысилась на 0,1% до 19 946 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,6% до 23 373 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена повысилась на 1,2% до 37 487 гривен/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 1,7% до 56 778 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском и Соломенском – по 14%, в Шевченковском районе – 12%, в Дарницком – 13%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском и Деснянском районах – по 5%.

В мае были начаты или восстановлены продажи квартир в 4 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, риелторы прогнозируют дальнейшее подорожание жилья в новостройках.

Также эксперт поделился секретами проверки застройщика при покупке квартиры в новострое.

Больше новостей о: Квартиры цены на жилье Новостройки цены на жилье в Киеве

Архив
Новости
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство 10:22
Доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках 10:15
Украинцы стали чаще расплачиваться картами вместо налички 10:15
Киевская вторичка в мае подорожала на 1,7% 10:12
В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5% 09:50
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok