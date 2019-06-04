В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5%

В мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,5%, или на 364 гривны, до 25 415 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 3,4%, по сравнению с маем 2018 года - на 5,8%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в мае по сравнению с апрелем средняя цена повысилась на 0,1% до 19 946 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,6% до 23 373 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена повысилась на 1,2% до 37 487 гривен/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 1,7% до 56 778 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском и Соломенском – по 14%, в Шевченковском районе – 12%, в Дарницком – 13%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском и Деснянском районах – по 5%.

В мае были начаты или восстановлены продажи квартир в 4 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, риелторы прогнозируют дальнейшее подорожание жилья в новостройках.

Также эксперт поделился секретами проверки застройщика при покупке квартиры в новострое.