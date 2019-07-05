У червні вторинка у Києві здешевшала на 0,1%

У червні порівняно з травнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 0,8% до 13 186 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі і в доларовому вираженні на 0,5% і 0,6% відповідно.

"У червні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир у Києві відзначена на рівні 1315 доларів/кв. м, відносно травня середня ціна зменшилася на 0,1%. У національній валюті – на 0,5% до 34854 гривень/кв. м. (±0,8%)", - йдеться в повідомленні.

Із січня поточного року середня ціна на житло у Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 5,5%, у гривневому – на 0,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 44%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 21% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 16%, від 150 до 250 тис. доларів - 12% і від 250 тис. доларів - 7%.

Найбільша кількість квартир пропонувалась у Дарницькому районі - 15%, у Голосіївському районі – 14%, у Шевченківському та Печерському районах - по 13%, у Дніпровському та Солом'янському – 11%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: у Подільському, Оболонському та Святошинському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 24%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 9%.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців живуть у перенаселених будинках.

При цьому з кожним роком збільшується кількість застарілого житла.