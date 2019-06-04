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04 июня 2019, вторник, 10:12 727
Недвижимость 2019-06-04T14:15:04+03:00
Українські Новини
Киевская вторичка в мае подорожала на 1,7%

Киевская вторичка в мае подорожала на 1,7%

В мае по сравнению с апрелем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,2% до 13 297 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади и в долларовом выражении на 3,5% и 2% соответственно.

"В мае средняя цена на выставленные на продажу 1-4-комнатные квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 316 долларов/кв. м, относительно апреля средняя цена увеличилась на 1,7%. В национальной валюте – на 1% до 35 012 гривен/кв. м (±0,8%)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 43%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 22% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 17%, от 150 до 250 тыс. долларов - 12% и от 250 тыс. долларов - 6%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком и Голосеевском районах – по 14%, в Шевченковском и Печерском районах - по 13%, в Днепровском - 11% и в Соломенском – 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском и Святошинском районах – по 7%, в Оболонском – 6% и Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 25%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 8%.

Как сообщали Українськi Новини, риелтор рассказал, как уберечься от обмана при покупке квартиры.

Тем временем Кабмин разрешил Минобороны покупать жилье для военных на вторичке.

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