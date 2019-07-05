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05 липня 2019, пʼятниця, 08:13 11
Силові структури 2019-07-05T08:45:54+03:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: бойовики били з мінометів та артилерії, є загиблий і поранені

Загострення в зоні ООС: бойовики били з мінометів та артилерії, є загиблий і поранені

ООС
ООС

Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 6 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Лебединського, Березового, Водяного, Красногорівки, біля Широкиного, околиці Пісків, Мар'їнки, у районі Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 14 разів:

поблизу Новгородського, Кримського, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільний, Золотого-4, околиці Новотошківського, Південного, у районі Попасної.

За даними розвідки, 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

"Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників: поблизу Водяного, Новотроїцького, у районі Миколаївки та околиці Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази: біля Кримського та Новотошківського", - йдеться у звіті.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі 4 липня помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.

Раніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.

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