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04 липня 2019, четвер, 22:05 56
Політика 2019-07-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні

Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні

Зустріч Путіна з Папою Римським
Зустріч Путіна з Папою Римським

Папа Римський Франциск обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним, який запізнився на зустріч, ситуацію в Україні.

Про це йдеться в повідомленні порталу VaticanNews, передають Українські Новини.

Зазначено, що Путін і Папа Римський в під час аудієнції обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуели.

Крім того, вони обговорили тему екології, а також питання, значущі для життя католицької церкви в Росії.

Наголошується, що Папа Франциск висловив задоволення від зустрічі з Путіним.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Раніше Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ.

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