Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні

Папа Римський Франциск обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним, який запізнився на зустріч, ситуацію в Україні.

Про це йдеться в повідомленні порталу VaticanNews, передають Українські Новини.

Зазначено, що Путін і Папа Римський в під час аудієнції обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуели.

Крім того, вони обговорили тему екології, а також питання, значущі для життя католицької церкви в Росії.

Наголошується, що Папа Франциск висловив задоволення від зустрічі з Путіним.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Раніше Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ.