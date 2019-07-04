Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні

Папа Римський Франциск обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним, який запізнився на зустріч, ситуацію в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні порталу VaticanNews, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що Путін і Папа Римський в під час аудієнції обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуели.\r\nКрім того, вони обговорили тему екології, а також питання, значущі для життя католицької церкви в Росії.\r\nНаголошується, що Папа Франциск висловив задоволення від зустрічі з Путіним.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.\r\nРаніше Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ.