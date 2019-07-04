На Донбасі через обстріли бойовиків поранений військовий, ще двоє - травмовані

Бойовики 16 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 військовий поранений і 2 травмовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.

Українські позиції були обстріляні з артилерійських систем, мінометів, кулеметів, гранатометів, зенітних установок і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" зафіксовано 7 обстрілів, а в районі угруповання "Північ" - 9 обстрілів.

В результаті обстрілу поранено 1 військового, ще 2 - отримали бойову травму.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі сьогодні, 4 липня, помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.

Раніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.