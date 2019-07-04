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04 липня 2019, четвер, 19:40 14
Політика 2019-07-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Портнов хоче розширити закон про люстрацію на всіх чиновників режиму Порошенка

Портнов хоче розширити закон про люстрацію на всіх чиновників режиму Порошенка

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов пропонує розширити закон про люстрацію на всіх чиновників режиму екс-президента України Петра Порошенка.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінки в соціальній мережі Facebook.

"Розробив короткий законопроект про зміну закону про люстрацію - забороняється займати будь-які державні посади особам, призначеним в період правління попереднього політичного режиму з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019-го", - написав він.

Портнов стверджує, що законопроект повністю відповідає Конституції, європейським стандартам та соціологічними очікуванням.

"Пропонуємо новій парламентській більшості відразу після виборів поставити в цьому питанні крапку", - сказано в пості.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію.

ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше Портнов зареєстрував у ДБР 5 заяв на Петра Порошенка, в яких він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу. Також Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

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