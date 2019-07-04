Портнов хоче розширити закон про люстрацію на всіх чиновників режиму Порошенка

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов пропонує розширити закон про люстрацію на всіх чиновників режиму екс-президента України Петра Порошенка.\r\nПро це Портнов повідомив на своїй сторінки в соціальній мережі Facebook.\r\n"Розробив короткий законопроект про зміну закону про люстрацію - забороняється займати будь-які державні посади особам, призначеним в період правління попереднього політичного режиму з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019-го", - написав він.\r\nПортнов стверджує, що законопроект повністю відповідає Конституції, європейським стандартам та соціологічними очікуванням.\r\n"Пропонуємо новій парламентській більшості відразу після виборів поставити в цьому питанні крапку", - сказано в пості.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію.\r\nДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.\r\nРаніше Портнов зареєстрував у ДБР 5 заяв на Петра Порошенка, в яких він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу. Також Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.