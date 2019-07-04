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04 липня 2019, четвер, 19:22 9
Вибори 2019-07-04T19:26:57+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради

Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради

ЦВК
ЦВК

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) провести повторне жеребкування партій на виборах Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора", передають Українські Новини.

Зазначено, що суд зобов'язав провести повторне жеребкування.

Наголошується, що вже надруковано близько 5 млн виборчих бюлетенів.

ЦВК має намір оскаржити рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, в ЦВК знову затвердять черговість партій у виборчому бюлетені.

Раніше, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.

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