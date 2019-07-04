Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) провести повторне жеребкування партій на виборах Верховної Ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора", передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що суд зобов'язав провести повторне жеребкування.\r\nНаголошується, що вже надруковано близько 5 млн виборчих бюлетенів.\r\nЦВК має намір оскаржити рішення суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в ЦВК знову затвердять черговість партій у виборчому бюлетені.\r\nРаніше, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.