Біля Тунісу затонув човен з мігрантами: живими знайшли трьох осіб, понад 80 пропали без вісті

Вчора, 3 липня, біля берегів Тунісу затонув човен з як мінімум 86 мігрантами. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Міжнародну організацію з міграції.\r\nТак, повідомляється, що в результаті події трьом людям вдалося вижити, одна людина загинула, а решта зникли безвісти.\r\nНаголошується, що потопаючий човен був помічений туніськими рибалками, вони ж і врятували чотирьох осіб. Один із врятованих, чоловік з Кот-Д'івуару, помер у лікарні.\r\nВідомо, що аварія сталася ввечері 3 липня біля берегів туніського міста Зарзис.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Індонезії затонув пасажирський пором: загинули не менше 15 осіб.\r\nТакож в Індонезії затонув вантажний корабель, екіпаж зник безвісти.\r\nРаніше українцям порадили не їхати в Туніс через терористичну загрозу.