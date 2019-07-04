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04 липня 2019, четвер, 19:00 11
Африка 2019-07-04T19:09:56+03:00
Українські Новини
Біля Тунісу затонув човен з мігрантами: живими знайшли трьох осіб, понад 80 пропали без вісті

Біля Тунісу затонув човен з мігрантами: живими знайшли трьох осіб, понад 80 пропали без вісті

Вчора, 3 липня, біля берегів Тунісу затонув човен з як мінімум 86 мігрантами. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Міжнародну організацію з міграції.

Так, повідомляється, що в результаті події трьом людям вдалося вижити, одна людина загинула, а решта зникли безвісти.

Наголошується, що потопаючий човен був помічений туніськими рибалками, вони ж і врятували чотирьох осіб. Один із врятованих, чоловік з Кот-Д'івуару, помер у лікарні.

Відомо, що аварія сталася ввечері 3 липня біля берегів туніського міста Зарзис.

Як повідомляли Українські Новини, в Індонезії затонув пасажирський пором: загинули не менше 15 осіб.

Також в Індонезії затонув вантажний корабель, екіпаж зник безвісти.

Раніше українцям порадили не їхати в Туніс через терористичну загрозу.

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