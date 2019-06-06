В Индонезии затонул грузовой корабль, экипаж пропал безвести

В водах Индонезии затонуло грузовое судно, почти весь его экипаж считается пропавшим без вести, сообщает "Синьхуа".

Согласно сообщению, инцидент произошел неподалеку от берегов провинции Центральный Сулавеси еще в субботу, 1 июня, однако информация о нем поступила только недавно. После того, как один из членов экипажа был спасен индийским судном NV Nurbayaksar.

Как отметили изданию в спасательной службе страны, всего на борту грузового судна было 18 членов экипажа. Оно затонуло после выхода в море из морского порта в городе Битунг, который находится в близлежащей провинции Северный Сулавеси.

Причина крушения - плохие погодные условия.

После того, как спасатели получили информацию от спасенного моряка, были сразу же начаты поисково-спасательные работы остальных членов экипажа. Но они все еще считаются пропавшими без вести.

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