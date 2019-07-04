В Одесі негода повалила півсотні дерев: опубліковані фото наслідків грози

Сьогодні, 4 липня, в Одесі ліквідують наслідки серйозної негоди, яка повалила 53 дерева і понад 40 великих гілок. Про це повідомляє Думська.

Так, повідомляється, що за кількома адресами дерева пошкодили будівлі. Серйозно постраждала покрівля будинку №36 на вулиці Пастера. Гілка акації пробила дах будинку і на Мельницькій, 11.

Наголошується, що ремонтні роботи будуть виконані за рахунок ЖКС. Ліквідація наслідків негоди триває.

Повалені дерева в Одесі. Фото: Думська

"В першу чергу працівники комунальних служб звільняли від дерев залізниці, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирали дерева, які перегороджували проїзди до соціально значимих об'єктів. У роботах бере участь більше 400 співробітників комунальних підприємств. Задіяна спецтехніка: крани, вишки і сміттєвози", — йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Як повідомляли Українські Новини, ситуація в Кривому Розі стабілізується: населенню повернули воду та електрику.

Тим часом, через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі.