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04 липня 2019, четвер, 16:47 29
Політика світу 2019-07-04T19:30:03+03:00
Українські Новини
Путін запізнився на зустріч з Папою Римським

Путін запізнився на зустріч з Папою Римським

Зустріч Путіна з Папою Римським.
Зустріч Путіна з Папою Римським.

Президент Росії Володимир Путін, який раніше поставив Зеленському умови для початку діалогу з Києвом, знову запізнився на зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі у 12:58, після чого російський президент відразу відправився в Ватикан.

З першої години дня в Апостольського палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти і почесна гвардія. Президент РФ прибув до 14:07.

В італійській столиці через приїзд Путіна посилили заходи безпеки, рух транспорту заблоковано в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, заборонено акції протесту, контролюється повітряний простір над Римом. Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

По маршруту кортежу розміщено велику кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів з підтримкою антитерористичних підрозділів.

Безпека також була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонено доступ до площі.

Відкриті тільки бічні доріжки для входу в базиліку.

Візит Путіна в Рим триватиме близько десяти годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелле, а потім проведе переговори з прем'єр-міністром Джузеппе Конте і дасть спільну прес-конференцію.

Близько 19:30 за Києвом Путін виступить на італо-російському форумі діалогу громадянського суспільства.

Це друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і "тривалими переговорами" з прем'єром Італії.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає.

25 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

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