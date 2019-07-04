СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР

Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.\r\nПро це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.\r\n"Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного", - повідомив захисник.\r\nЦемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.\r\nАдвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.\r\nДетальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.\r\nРаніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.\r\nНаголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тим часом міжнародна слідча група, яка назвала підозрюваних у причетності до трагедії, заявляє, що докази про причетність російських військових до катастрофи літака Malaysia Airlines на даний момент відсутні.\r\nТакож були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного екс-міністра оборони "самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гиркина (Стрєлкова) з Аксьоновим.