підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 15:09 17
Силові структури 2019-07-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР

СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР

СБУ. Фото: прес-служба СБУ
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.

"Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного", - повідомив захисник.

Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.

Детальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.

Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом міжнародна слідча група, яка назвала підозрюваних у причетності до трагедії, заявляє, що докази про причетність російських військових до катастрофи літака Malaysia Airlines на даний момент відсутні.

Також були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного екс-міністра оборони "самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гиркина (Стрєлкова) з Аксьоновим.

Більше новин про: СБУ Суд Бойовики ДНР

Архів
Новини
Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ 16:12
Очолювана Вовком колегія АМКУ приймає до розгляду скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна 16:05
Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим 15:59
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора 15:50
У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги 15:36
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok