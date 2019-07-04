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04 липня 2019, четвер, 14:55 20
Суспільство 2019-07-04T15:45:03+03:00
Українські Новини
Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом

Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом

Горілка. Фото: radiosvoboda.org
Горілка. Фото: radiosvoboda.org

Державне підприємство "Укрспирт" заявляє про неможливість встановлення необхідних для відвантаження спирту витратомірів, оскільки в законодавстві не закріплені вимоги до них.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДП.

"Навіть якщо вони (витратоміри) будуть встановлені, їх статус ще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів", - сказали в ДП.

"Укрспирт" зазначив, що в його бюджеті передбачено кошти для придбання і встановлення витратомірів, однак без законодавчо закріпленого статусу таких приладів в ДП не можуть провести закупівлі, оскільки це буде розцінюватися як нецільове використання коштів.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу, прийняті Верховною Радою в листопаді 2018 року, які передбачають введення з 1 липня системи електронного адміністрування реалізації спирту.

Така система передбачає обладнання в акцизних складах, на території яких проводиться спирт етиловий, на кожному місці отримання і відпуску спирту витратомірів - лічильників спирту етилового, які призначені для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксації та відображення в електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуск спирту в декалітрах.

Такі дані мають бути зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

При цьому з 1 липня забороняється отримання і реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів.

У свою чергу, згідно зі змінами від 19 червня до затвердженого Кабінетом Міністрів Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового, до реєстру вноситься інформація про відповідність таких витратомірів вимогам законодавства, що встановлює вимоги до законодавчо регульованим засобів вимірювальної техніки.

Таким документом є Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, де відсутня будь-яка інформація про витратоміри.

У свою чергу, джерело в компанії - одному з великих гравців ринку, який побажав залишитися неназваним, повідомив Українським Новинам, що Державна фіскальна служба призупинила відвантаження "Укрспиртом" спирту з 1 липня.

"У нас залишилося спирту на 2-3 дні для виконання контрактів на експорт. Для виробництва на внутрішній ринок вже немає", - розповіли в компанії.

При цьому експерт горілчаного ринку України, який також побажав залишитися невідомим, підтвердив, що система електронного адміністрування реалізації спирту не запрацювала повністю на сьогодні, й це може бути пов'язано з не встановленням витратомірів на спиртзаводах.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

Водночас Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

Раніше експерт заявив, що з алкогольних напоїв за 2018 рік найбільше подорожчала горілка, а найменше - вино.

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