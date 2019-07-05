Українці скуповують старі Volkswagen і інші старі іномарки

У той час, як українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні, у червні 2019 порівняно з червнем 2018 продажі імпортних автомобілів із пробігом підвищилися в 2,2 разу до 19,2 тис. одиниць.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"У червні українці зареєстрували 19,2 тис. імпортованих легкових автомобілів із пробігом. Незважаючи на те, що це найнижчий показник з початку поточного року, така кількість реєстрацій перевершила результат торішнього червня в 2,2 разу", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, найбільшу частку в реєстраціях старих іномарок зайняли автомобілі віком від 5 до 10 років - 46%.\r\nМашини старше 10 років охопили 35% червневого ринку ввезених з-за кордону легковиків із пробігом.\r\nРешта 19% припали на авто віком до 5 років.\r\nНайпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen, за місяць автомобілями цієї німецької марки обзавелися 2960 українців.\r\nДругою за популярністю стала Skoda, 1742 автомобілі якої поміняли свої іноземні номери на українські.\r\nНа третьому місці Renault з результатом 1588 авто.\r\nАвтомобілі марки Ford вибрали 1393 осіб - і це четвертий результат на ринку легкових авто, що були в експлуатації.\r\nЗамикає п'ятірку лідерів Opel - 1321 одиниця.\r\nВсього з початку року українську прописку отримали 250,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що майже в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українці стали купувати більше старих автомобілів у 2018.\r\nТим часом у травні виробництво автотранспортних засобів збільшилася на 18%.