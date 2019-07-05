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05 липня 2019, пʼятниця, 06:40 14
Транспорт 2019-07-05T09:00:02+03:00
Українські Новини
Українці скуповують старі Volkswagen і інші старі іномарки

Українці скуповують старі Volkswagen і інші старі іномарки

Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

У той час, як українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні, у червні 2019 порівняно з червнем 2018 продажі імпортних автомобілів із пробігом підвищилися в 2,2 разу до 19,2 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У червні українці зареєстрували 19,2 тис. імпортованих легкових автомобілів із пробігом. Незважаючи на те, що це найнижчий показник з початку поточного року, така кількість реєстрацій перевершила результат торішнього червня в 2,2 разу", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найбільшу частку в реєстраціях старих іномарок зайняли автомобілі віком від 5 до 10 років - 46%.

Машини старше 10 років охопили 35% червневого ринку ввезених з-за кордону легковиків із пробігом.

Решта 19% припали на авто віком до 5 років.

Найпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen, за місяць автомобілями цієї німецької марки обзавелися 2960 українців.

Другою за популярністю стала Skoda, 1742 автомобілі якої поміняли свої іноземні номери на українські.

На третьому місці Renault з результатом 1588 авто.

Автомобілі марки Ford вибрали 1393 осіб - і це четвертий результат на ринку легкових авто, що були в експлуатації.

Замикає п'ятірку лідерів Opel - 1321 одиниця.

Всього з початку року українську прописку отримали 250,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що майже в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали купувати більше старих автомобілів у 2018.

Тим часом у травні виробництво автотранспортних засобів збільшилася на 18%.

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