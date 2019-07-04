У Львівській області під обвалом піску загинув 7-річний хлопчик

У Золочівському районі на Львівщині 7-річний хлопчик загинув під обвалом піску. Про це повідомляє регіональне управління Нацполиции у четвер, 4 липня.\r\nТрагедія сталася напередодні ввечері. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина грав у купі піску біля двору. У якийсь момент пісок зрушився і присипав хлопчика. Він помер до приїзду медиків.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України) з позначкою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула.\r\nРаніше дитини-рома смерть прибило сміттям у Миколаєві на полігоні.\r\nРаніше дитини прибило смерть деревом у Вінниці.