У Львівській області під обвалом піску загинув 7-річний хлопчик

У Золочівському районі на Львівщині 7-річний хлопчик загинув під обвалом піску. Про це повідомляє регіональне управління Нацполиции у четвер, 4 липня.

Трагедія сталася напередодні ввечері. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина грав у купі піску біля двору. У якийсь момент пісок зрушився і присипав хлопчика. Він помер до приїзду медиків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України) з позначкою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула.

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