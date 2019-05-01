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01 мая 2019, среда, 23:40 352
Происшествия 2019-05-01T23:41:38+03:00
Українські Новини
Ребенка-рома насмерть пришибло мусором в Николаеве на полигоне

Ребенка-рома насмерть пришибло мусором в Николаеве на полигоне

Сегодня, 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве произошел обвал мусора вследствие чего погиб ребенок девяти лет ромской национальности, сообщает "НикВести".

Спикер главного управления Национальной полиции Николаевской области Елена Бережная сообщила, что уже открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Отмечается, что обслуживанием полигона занимается коммунальное предприятие "Николаевкоммунтранс".

По имеющейся информации мальчик вместе с родителями рылся в мусоре на полигоне и произошел обвал. Он был доставлен в Николаевскую центральную районную больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Как сообщали Українські Новини, ребенка пришибло насмерть упавшим деревом в Виннице, а в Одесской области умер семилетний мальчик, запутавшись в цепях.

Тем временем Киев подписал Меморандум о сотрудничестве в управлении отходами с французской компанией.

Больше новостей о: Несчастный случай Твердые бытовые отходы Смерть ребенка полигон ТБО

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