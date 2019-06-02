В Ровенской области на пятилетнего мальчика упали пеноблоки, ребенок погиб

В Ровенской области, селе Большие Цепцевичи пятилетнего мальчика в собственном дворе завалило насмерть пеноблоками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, сообщается, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки.

Отмечается, что ребенок решил вылезти на пеноблоки и когда зацепился руками, они упали на мальчика.

Ребенка немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).

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