В Ровенской области на пятилетнего мальчика упали пеноблоки, ребенок погиб

В Ровенской области, селе Большие Цепцевичи пятилетнего мальчика в собственном дворе завалило насмерть пеноблоками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.\r\nТак, сообщается, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки.\r\nОтмечается, что ребенок решил вылезти на пеноблоки и когда зацепился руками, они упали на мальчика.\r\nРебенка немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.\r\nОткрыто уголовное дело по статье "умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).\r\nКак сообщали Українські Новини, ребенка-рома насмерть пришибло мусором в Николаеве на полигоне.\r\nРанее ребенка пришибло насмерть упавшим деревом в Виннице.