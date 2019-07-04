підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 13:31 14
Економіка 2019-07-04T16:30:04+03:00
Українські Новини
Два міста Львівської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Два міста Львівської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Опалювальний сезон під загрозою. Фото: zn.ua
Опалювальний сезон під загрозою. Фото: zn.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка погасила $500 млн зовнішніх боргів, заявляє про загрозу стабільного теплопостачання міст Новий Роздол і Новояворівськ (Львівська область) в опалювальному сезоні 2019/20 років через борги ТОВ "Гарант Енерго М" за отриманий газ. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Несплата ТОВ "Гарант Енерго М" боргів за отриманий від "Нафтогазу" природний газ ставить під загрозу стабільне теплопостачання міст Новий Роздол і Новояворівськ в наступному опалювальному сезоні. За оперативними даними, загальна заборгованість "Гарант Енерго М" перед "Нафтогазом" зараз складає 313 млн гривень. Компанія постійно грубо порушує вимоги законодавства щодо розрахунків за газ, отриманий на умовах ПСО", - йдеться в ньому.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Нафтогаз" звернувся до уряду, АРМА, Міненерговугілля, Мінрегіону та Львівської облдержадміністрації з пропозицією вжити спільні заходи для забезпечення розрахунків "Гарант Енерго М" для забезпечення своїх зобов'язань за укладеними з "Нафтогазом" договорами.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість промпідприємств перед "Нафтогазом" скоротилася на 1%.

14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.

Більше новин про: Нафтогаз львівська область Борги за опалення

Архів
Новини
Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ 16:12
Очолювана Вовком колегія АМКУ приймає до розгляду скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна 16:05
Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим 15:59
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора 15:50
У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги 15:36
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok