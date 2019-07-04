Два міста Львівської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка погасила $500 млн зовнішніх боргів, заявляє про загрозу стабільного теплопостачання міст Новий Роздол і Новояворівськ (Львівська область) в опалювальному сезоні 2019/20 років через борги ТОВ "Гарант Енерго М" за отриманий газ. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Несплата ТОВ "Гарант Енерго М" боргів за отриманий від "Нафтогазу" природний газ ставить під загрозу стабільне теплопостачання міст Новий Роздол і Новояворівськ в наступному опалювальному сезоні. За оперативними даними, загальна заборгованість "Гарант Енерго М" перед "Нафтогазом" зараз складає 313 млн гривень. Компанія постійно грубо порушує вимоги законодавства щодо розрахунків за газ, отриманий на умовах ПСО", - йдеться в ньому.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Нафтогаз" звернувся до уряду, АРМА, Міненерговугілля, Мінрегіону та Львівської облдержадміністрації з пропозицією вжити спільні заходи для забезпечення розрахунків "Гарант Енерго М" для забезпечення своїх зобов'язань за укладеними з "Нафтогазом" договорами.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість промпідприємств перед "Нафтогазом" скоротилася на 1%.

14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.