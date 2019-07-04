У Карпатах масово отруїлися туристи, серед них є діти.

У Верховинському районі Івано-Франківської області госпіталізовані з попереднім діагнозом харчове отруєння вісім туристів з Одеської і Кіровоградської областей. Серед постраждалих - троє дітей. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Станом на 05:00 04.07.2019 до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості госпіталізовано вісім осіб, з них троє дітей, жителів Одеської і Кіровоградської областей, які в складі групи туристів 13 чол. відпочивали в гірській місцевості на території Верховинського району", - повідомляє управління ОДА.

Вперше рятувальники отримали повідомлення про різке погіршення самопочуття вчора ввечері, 3 липня. На виклик прибула машина швидкої допомоги і відправила постраждалих в центральну лікарню Верховини.

Постраждалі проходять лікування. На даний момент також з'ясовуються всі нюанси події. Фахівці намагаються визначити причини масового захворювання.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.

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