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04 липня 2019, четвер, 13:09 20
Події 2019-07-04T16:00:04+03:00
Українські Новини
У Карпатах масово отруїлися туристи, серед них є діти.

У Карпатах масово отруїлися туристи, серед них є діти.

У Верховинському районі Івано-Франківської області госпіталізовані з попереднім діагнозом харчове отруєння вісім туристів з Одеської і Кіровоградської областей. Серед постраждалих - троє дітей. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Станом на 05:00 04.07.2019 до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості госпіталізовано вісім осіб, з них троє дітей, жителів Одеської і Кіровоградської областей, які в складі групи туристів 13 чол. відпочивали в гірській місцевості на території Верховинського району", - повідомляє управління ОДА.

Вперше рятувальники отримали повідомлення про різке погіршення самопочуття вчора ввечері, 3 липня. На виклик прибула машина швидкої допомоги і відправила постраждалих в центральну лікарню Верховини.

Постраждалі проходять лікування. На даний момент також з'ясовуються всі нюанси події. Фахівці намагаються визначити причини масового захворювання.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.

Раніше в Днипре 13 школярів заразилися в їдальні гострою кишковою інфекцією. На момент перевірки у школі було 1 тис. 112 дітей, з яких 204 дитини були учнями початкових класів школи № 126 і тимчасово навчалися в стінах чужої школи з-за ремонту в своїй.

Крім того, після того, як в Черкасах відбулося масове отруєння дітей, у Біляївському районі Одеської області в результаті розпилення газу на території однієї з шкіл в лікарню з попереднім діагнозом опік дихальних шляхів перцевим газом було доставлено 36 учнів.

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