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04 липня 2019, четвер, 11:37 10
Афіша 2019-07-04T12:30:02+03:00
Українські Новини
Чим запам'яталося 4 липня: головні свята та прикмети дня

Чим запам'яталося 4 липня: головні свята та прикмети дня

4 липня - день свят в Україні та в світі
4 липня - день свят в Україні та в світі

Сьогодні, 4 липня, в Україні святкують День судового експерта (з 2009 року), а також День Національної поліції України. Українські Новини розкажуть про найголовніші події в історії, а також про головні прикмети 4-го липня.

У США сьогодні відзначають День Незалежності, в Італії - День Гарібальді, в Тонга - День короля, в Латвії - День жертв геноциду, на Кайманових островах - День конституції, а на Багамських островах - День королеви. Іменинники - Терентій, Юліан (Юлій).

4 липня у народі

У народі 4 липня відзначається Улянин день. Говорили, що в стародавні часи жили двоє закоханих на ім'я Улян і Уляна. Одного разу Улян ходив полями і луками, кликав Уляну, а та сиділа на березі, задивившись на води бурхливої річки. Уляна прийшла тільки ввечері, прибігла на луг, але Улян в цей час пішов до річки іншим шляхом. Так Улян і Уляна розминулися, а зараз до цих пір не можуть зустрітися.

  • Було прийнято в цей день збирати липу, яка, за давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту.
  • Цвіт липи, зібраний у цей день, буде володіти цілющою силою.
  • Якщо липа у дворі засохла - чекайте біди.
  • Якщо рослини 4 липня уражені борошнистою росою - саме сьогодні потрібно боротися з цим шкідником.
  • В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Відомо, що дівчата на Русі використовували липу в косметичних цілях. Наприклад, липовий настій робив шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

Важливі та цікаві події в історії

  • 1631 - у Парижі відкрилося перше агентство зайнятості - адресне бюро.
  • 1776 - була підписана Декларація незалежності США від Великобританії.
  • 1819 - з Кронштадта в кругосвітнє плавання вирушили шлюпи "Восток" і "Мирний" під командуванням Беллінсгаузена і Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент - Антарктиду.
  • 1862 - Чарльз Доджсон придумав казку про дівчинку Алісу, а через 3 роки у цей же день була видана книга "Аліса в Країні Чудес» під псевдонімом Льюїса Керролла.
  • 1886 - в Нью-Йорк доставили статую Свободи.
  • 1941 - закінчилося приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР.
  • 1946 - Кенігсберг перейменовано в Калінінград.
  • 1950 - в ефір вийшла радіостанція "Радіо Свобода".
  • 1991 - у Києві вийшов перший номер газети "Україна молода".
  • 2005 - снаряд, запущений апаратом Deep Impact потрапив в комету "Темпеля-1" і перервав від неї шматок. Цей експеримент був організований НАСА, щоб уточнити теорії походження й еволюції Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на Івана Купала і до кінця тижня.

Укргідрометцентр повідомив про погіршення погоди на півдні: очікуються дощі, грози та шквали.

 

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