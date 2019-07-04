Націоналісти і прихильники Порошенка мітингують під КС через закон про люстрацію

200 прихильників партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" і "Європейська солідарність" мітингують біля Конституційного Суду проти можливого скасування закону "Про очищення влади".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій. Мітинг почався близько 9:30. Мітингувальники тримають у руках символіку своїх партій, а також національні прапори.

Деякі учасники мітингу тримають в руках тематичні транспаранти, а окремі транспаранти прикріплені до паркану біля будівлі КС.

Напис на найбільшому транспаранті: "Люстрація або йдіть у сраку!"

На мітингу присутній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Час від часу на мітингу виступають організатори.

При цьому біля прихильників політичних партій проходить акція громадських активістів, які також протестують проти можливого скасування закону про люстрацію.

Їх всього близько 10 осіб.

По периметру будівлі КС чергує поліція для уникнення можливих провокацій.

4 липня КС продовжить розгляд справи за двома конституційними поданнями Верховного Суду і конституційним поданням 47 депутатів від "Опозиційного блоку" на відповідність Конституції окремих положень закону "Про очищення влади".

Акція під КС.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС розглядав закон про люстрацію.

Раніше ПАРЄ закликала Україну привести закон про люстрацію у відповідність до рекомендацій "Венеціанської комісії". Гройсману нагадали, що він вже 3 рік не може виконати обіцянку привести закон про люстрацію до стандартів ПАРЄ.