Сегодня Конституционный Суд рассмотрит закон о люстрации

Сегодня, 15 мая, Конституционный Суд (КС) продолжит рассматривать конституционность положений закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС, передают Українські Новини.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции п.6 ч.1, п.2, 13 ч.2, 3 ст.3 Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации), 47 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции ч.3, 6 ст.1, ч.1-4, 8 ст.3, п.2 ч.5 ст.5, п.2 Заключительных и переходных положений этого закона, ВС относительно соответствия Конституции ч.3 ст.1, п.7, 8, 9 ч.1, п.4 ч.2 ст.3, п.2 Заключительных и переходных положений этого закона, ВС по соответствия Конституции ч.3 ст.4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, Гройсману напомнили, что он уже 3 год не может выполнить обещание привести закон о люстрации к стандартам ПАСЕ.

Ранее прокуратура люстрировала 208 сотрудников.