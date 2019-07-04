Пожежу в замінованому лісі біля Станиці-Луганської ліквідовано

Пожежа, яка виникла вчора, 3 липня, в замінованому лісі в Луганській області була локалізована о 12:30 на площі 4,8 га. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

(доповнено подробицями)

Під час пожежі через вибух боєприпасів був поранений чоловік.

"3 липня біля с. Колісниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загоряння лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв'язку з тим, що дана територія замінована. Під час опахування місця пожежі стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства", - повідомила ДержНС.

На місце пожежі було направлено 110 осіб і 25 одиниць техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 чоловік та 3 одиниці техніки.

Піротехнічним підрозділом ДержНС проводились роботи з розмінування місцевості.

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