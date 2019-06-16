От мин на Донбассе погибли 977 гражданских

977 гражданских погибли и 1 528 получили ранения от мин с начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно окупированных территорий, передают Українськi Новини.

"По данным МВОТ, за период вооруженного конфликта от мин и ВЗВ погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 - получили ранения", - говорится в нем.

Отмечается, что учитывая такую ​​ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

Согласно сообщению, на такого рода мероприятия государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен и распорядителем этих средств является МВОТ.

В рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, будет внедряться широкий комплекс мер по противоминной деятельности.

Предварительно МВОТ отобрало 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха и Камышеватая.

Еще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВОП).

Также сообщается, что МВОТ в тесном сотрудничестве с общественной организацией "Пролеска" при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта "Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны".

Проектом предусматривается оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме, которая может направляться на приобретение необходимых лекарств, оплату услуг по медицинской, физической и психологической реабилитации, профессиональной переквалификации, других мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.

Проект является пилотным, и для Украины это первая целевая помощь для пострадавших.

Реализацию проекта в Донецкой и Луганской областях МВОТ и ОО "Пролеска" планируют начать в течение нескольких недель.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Мариуполе Донецкой области.

Ранее, в начале июня, на Донбассе четыре боевика подорвались на собственных минных полях.