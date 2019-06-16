От мин на Донбассе погибли 977 гражданских

977 гражданских погибли и 1 528 получили ранения от мин с начала вооруженного конфликта на Донбассе.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно окупированных территорий, передают Українськi Новини.\r\n"По данным МВОТ, за период вооруженного конфликта от мин и ВЗВ погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 - получили ранения", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что учитывая такую ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.\r\nСогласно сообщению, на такого рода мероприятия государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен и распорядителем этих средств является МВОТ.\r\nВ рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, будет внедряться широкий комплекс мер по противоминной деятельности.\r\nПредварительно МВОТ отобрало 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха и Камышеватая.\r\nЕще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВОП).\r\nТакже сообщается, что МВОТ в тесном сотрудничестве с общественной организацией "Пролеска" при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта "Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны".\r\nПроектом предусматривается оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме, которая может направляться на приобретение необходимых лекарств, оплату услуг по медицинской, физической и психологической реабилитации, профессиональной переквалификации, других мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.\r\nПроект является пилотным, и для Украины это первая целевая помощь для пострадавших.\r\nРеализацию проекта в Донецкой и Луганской областях МВОТ и ОО "Пролеска" планируют начать в течение нескольких недель.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Мариуполе Донецкой области.\r\nРанее, в начале июня, на Донбассе четыре боевика подорвались на собственных минных полях.