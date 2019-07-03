СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років

Служба безпеки України передала в Центральну виборчу комісію (ЦВК) докази того, що кандидати в депутати Верховної Ради Андрій Клюєв і Анатолій Шарій протягом останніх 5 років в Україні не проживали.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Громадянин Шарій А. А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (Сумська область) потягом "Ковель - Москва" і після цього на територію України не в'їжджав", - йдеться в повідомленні.

Також в іншому листі до ЦВК міститься інформація про Клюєва.

"Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", - повідомляє СБУ.

Скріншот: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, Клюєв і Шарій більше не кандидати у депутати, ЦВК скасувала реєстрацію.

Раніше Парубій просив у ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію стосовно Шарія і Клюєва для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати.