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03 липня 2019, середа, 23:00 18
Політика 2019-07-04T00:00:02+03:00
Українські Новини
ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ЗСУ обстрілює цивільні об'єкти

ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ЗСУ обстрілює цивільні об'єкти

Генпрокуратура, ГПУ
Генпрокуратура, ГПУ

Генеральна прокуратура просить Офіс Президента підтвердити або спростувати висловлювання спікера Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об'єкти, внаслідок чого гинуть мирні жителі Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно йому, Мендель була викликана 1 липня в Генеральну прокуратуру для допиту в якості свідка з метою роз'яснення її вищевказаних публічних висловлювань.

Під час допиту вона відмовилася надавати свідчення, вказати джерело оголошеної інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не стосувалися до особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави.

Враховуючи це, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання офіційної відповіді від Офісу Президента щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила його прес-секретар, що підлягає подальшій процесуальній перевірці.

У зв'язку з цим 3 липня слідчий Генпрокуратури направив в Офіс Президента запит про надання інформації щодо спростування або підтвердження публічних висловлювань Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України.

Кримінальні провадження за висловлюванням Мендель не відкривалися.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідченняпід час допиту в ГПУ.

Раніше Мендель заявила, що слова Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно витлумачили через його неуважність до формулювань.

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