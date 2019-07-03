Клюєв і Шарій більше не кандидати у депутати - ЦВК скасувала реєстрацію

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів одноголосно.

Рішення було прийнято в середу на підставі доказів СБУ, а також на підставі інформації від адвокатів Клюєва про те, що він знаходиться в Московській області.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винна у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати.

Раніше Парубій просив у ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію стосовно Шарія і Клюєва для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати.