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03 липня 2019, середа, 22:38 50
Політика 2019-07-04T00:15:02+03:00
Українські Новини
Клюєв і Шарій більше не кандидати у депутати - ЦВК скасувала реєстрацію

Клюєв і Шарій більше не кандидати у депутати - ЦВК скасувала реєстрацію

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів одноголосно.

Рішення було прийнято в середу на підставі доказів СБУ, а також на підставі інформації від адвокатів Клюєва про те, що він знаходиться в Московській області.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винна у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати.

Раніше Парубій просив у ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію стосовно Шарія і Клюєва для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати.

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