підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 19:53 18
Судова влада 2019-07-03T22:00:03+03:00
Українські Новини
Луценко перепризначив прокурором Хмельницької області Синишина

Луценко перепризначив прокурором Хмельницької області Синишина

Генеральний прокурор Юрій Луценко перепризначив Олега Синишина прокурором Хмельницької області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

За його словами, рекомендацію про перепризначення Синишина вніс Луценко Рада прокурорів ще 11 червня.

Синишин перепризначений у зв'язку з тим, що термін його повноважень на адміністративній посаді закінчується 18 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко призначив Кизя своїм заступником.

Раніше, в травні, Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора.

Більше новин про: Хмельницька область Юрій Луценко

Архів
Новини
Водієві, який заїхав на новий пішохідний міст у Києві, виписали штраф 765 гривень 22:13
У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину 21:50
Співробітники служби безпеки намагаються затримати хулігана на кубку світу з крикету. Фото: Reuters/Lee Smith
Фото дня: Охоронець врізався обличчям у сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії 21:22
В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський 20:56
Делегація ПАРЄ зі спостереження за виборами достроково припинила роботу 20:25
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні 14:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok