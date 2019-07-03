Луценко перепризначив прокурором Хмельницької області Синишина

Генеральний прокурор Юрій Луценко перепризначив Олега Синишина прокурором Хмельницької області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\nЗа його словами, рекомендацію про перепризначення Синишина вніс Луценко Рада прокурорів ще 11 червня.\r\nСинишин перепризначений у зв'язку з тим, що термін його повноважень на адміністративній посаді закінчується 18 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко призначив Кизя своїм заступником.\r\nРаніше, в травні, Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора.