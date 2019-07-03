Луценко перепризначив прокурором Хмельницької області Синишина

Генеральний прокурор Юрій Луценко перепризначив Олега Синишина прокурором Хмельницької області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

За його словами, рекомендацію про перепризначення Синишина вніс Луценко Рада прокурорів ще 11 червня.

Синишин перепризначений у зв'язку з тим, що термін його повноважень на адміністративній посаді закінчується 18 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко призначив Кизя своїм заступником.

Раніше, в травні, Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора.