Луценко назначил Кизя своим замом

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Сергея Кизя заместителем генпрокурора.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.\r\nПриказ о назначении был подписан 3 июля.\r\nКизя на данную должность рекомендовал Совет прокуроров.\r\nВ органах прокуратуры Кизь работает с 2002 года, до этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае Луценко уволил Евгения Енина, который ранее подал в отставку, с должности заместителя генерального прокурора. Ранее неизвестные обокрали родителей замгенпрокурора Енина в Киевской области.\r\nТакже НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.