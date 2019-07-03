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03 июля 2019, среда, 19:26 164
Силовые структуры 2019-07-03T19:28:45+03:00
Українські Новини
Луценко назначил Кизя своим замом

Луценко назначил Кизя своим замом

Сергей Кизь. Фото:
Сергей Кизь. Фото: "Цензор.net"

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Сергея Кизя заместителем генпрокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Приказ о назначении был подписан 3 июля.

Кизя на данную должность рекомендовал Совет прокуроров.

В органах прокуратуры Кизь работает с 2002 года, до этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Луценко уволил Евгения Енина, который ранее подал в отставку, с должности заместителя генерального прокурора. Ранее неизвестные обокрали родителей замгенпрокурора Енина в Киевской области.

Также НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.

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